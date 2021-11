Cascais. Centro empresarial DNA evacuado devido a cheiro intenso e tóxico

O centro empresarial DNA Cascais foi, esta sexta-feira, evacuado devido a um cheiro muito intenso e tóxico. A origem do cheiro ainda não é conhecida.

Segundo fonte dos Bombeiros de Alcabideche, citada pela TVI, as autoridades estão no local a investigar as causas do incidente.

Cerca de 100 pessoas foram retiradas do complexo de empresas de forma ordeira, havendo apenas registo de um funcionário que precisou de receber assistência médica no local por relatar vómitos e dores de cabeça.

No local estão os Bombeiros de Alcabideche, a polícia municipal, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA).

O site da ProCiv, consultado pelas 15h10, dá conta de um incidente de “químicos, dentro de uma instalação”, para o qual foram mobilizados sete operacionais e três viaturas. O alerta foi recebido pelas 14h07.