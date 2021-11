Kanye West intitula-se o “Rei da Cultura” e compara-se a Putin

Kanye West intitulou-se o "Rei da Cultura" numa longa entrevista ao podcast Drink Champs. No decorrer da conversa, o rapper chegou mesmo a comparar-se ao presidente russo Vladimir Putin, recordando também o momento em que visitou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump na Casa Branca.

Interrogado sobre o divórcio, o artista contou que ainda não recebeu a papelada, “portanto vou tentar salvar a minha família e mantê-la junta", explicou West, dando a entender que ainda não aceitou a separação como definitiva e acusando pessoas externas, que apelidou de "plantas", de tentarem manipular o que se passa dentro da relação.

Outro assunto abordado pelo artista na entrevista, foi a sua saúde mental. West alertou para o facto de haver quem o “tente diminuir dizendo que este é maluco” (o artista foi diagnosticado com bipolaridade). “Fomos criados nesta vida para sermos racistas, sexistas, homofóbicos, mas agora também há uma fobia relacionada com a saúde mental. Isso acaba com qualquer conversa", defendeu. “Não votas na Kamala e no Biden? És maluco. Vais concorrer à presidência? És maluco. OK, sou maluco, mas o que é que vocês vão fazer quanto a isso? Não vão diminuir o que eu faço e o que Deus faz por mim no futuro chamando-me maluco para me cortar as pernas e a minha influência. Isso não resulta”, acrescentou