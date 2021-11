Detido homem que abusava de menor há pelo menos seis anos

Um homem, de 47 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na Maia, por ser suspeito de vários crimes de abuso sexual de criança, ocorridos desde o ano de 2015.

Segundo revela a autoridade, num comunicado esta sexta-feira divulgado, o suspeito, familiar próximo da vítima, “aproveitou-se do ascendente resultante da relação de parentesco com aquela e da sua inexperiência em razão da idade para a subjugar, repetidamente, a práticas sexuais”.

De acordo com a PJ, os abusos só agora foram revelados, uma vez que a vítima, atualmente com 13 anos, temia o agressor e receava que “o seu relato não fosse considerado verdadeiro em oposição ao do adulto abusador”.

O detido, trabalhador da construção civil, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.