"O senhor presidente vê em cada deputado um adversário". Deputado do PS e Ferro Rodrigues em troca de palavras durante votações

Os registos eletrónicos parecem estar a levantar problemas no Parlamento, desta vez levou a uma troca de palavras entre o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o deputado socialista Marcos Perestrello.

O momento teve lugar antes da votação final global de um diploma que exigia registo eletrónico, esta sexta-feira. Foi nessa altura que o deputado pediu a palavra para dar conta de problemas com o sistema e informar que estava presente e iria votar de acordo com a sua bancada, levando a uma resposta de Ferro Rodrigues que não lhe agradou.

“Não se conseguiu registar eletronicamente porque já estavam encerradas as inscrições eletrónicas”, disse o presidente da Assembleia da República.

“Ó senhor presidente, isso não é verdade. O senhor presidente vê em cada deputado um adversário, não é isso que se passa, o sistema desligou-se quatro vezes”, retorquiu Marcos Perestrello.

Sublinhe-se que já esta semana tinha acontecido algo semelhante. O deputado social-democrata Pedro Pinto queixou-se de problemas com o registo durante as votações e Ferro disse-lhe que o problema estava no facto de ter chegado demasiado tarde para se registar. O parlamentar do PSD acabou por explicar que tinha acabado de chegar do hospital.

Mas antecedem-se os problemas. Há uma semana, o período de votações regimentais na Assembleia da República também registou algumas falhas no sistema técnico e, na altura, o socialista Sérgio Sousa Pinto acabou por protestar.

“Senhor presidente da mesa, tem que ter paciência para os seus deputados”, disse Sérgio Sousa Pinto a Ferro Rodrigues.