Casal ignora ordem para parar da PSP e coloca-se em fuga no Porto

Um casal foi detido pela PSP, na cidade do Porto, depois de ignorar a ordem da força de segurança para parar o automóvel em que seguia e se colocar em fuga.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP explica que os factos ocorreram durante uma ação de prevenção criminal e fiscalização rodoviária, esta quinta-feira, junto da Rua Ciríaco Cardoso.

“O condutor ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo, dirigindo a viatura na direção dos agentes, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, conduzindo a alta velocidade e em desrespeito das regras e sinais de trânsito, por diversas artérias”, revela a mesma nota.

A viatura viria a ser imobilizada pelas 12h30, na Rua da Valongueira, em Alfena, concelho de Valongo.

“No decurso das medidas de polícia encetadas pelas diversas subunidades (Divisão de Investigação Criminal e Divisão Policial da Maia) que haviam sido acionadas pela central de comunicações desta Polícia, foi possível proceder à interceção e detenção dos suspeitos, que mesmo depois da imobilização da viatura haviam tentado colocar-se em fuga apeada”, explica a força de segurança, que informa ainda que “a viatura utilizada pelos suspeitos constava para apreender por ter sido furtada”.

Além disso, o condutor não tinha carta de condução. A PSP apreendeu ainda heroína, cocaína e haxixe, 260 euros, bem como alguns artigos “por suspeita de terem sido subtraídos do interior de estabelecimento comercial, conforme queixa formalizada junto da GNR de Lousada”.

Os detidos, um homem e uma mulher, de 30 e de 36 anos, respetivamente, e residentes em Ermesinde e no Porto, vão ser hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias.