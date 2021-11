Alcanena. Três homens detidos após serem apanhados com mais de 4.400 doses de droga

Três homens foram detidos, na quarta-feira, por tráfico de estupefacientes após serem apanhados com mais de 4.400 doses de droga na sua posse, no concelho de Alcanena, Santarém.

Em comunicado, esta sexta-feira divulgado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que a investigação decorria há cerca de um ano e foi possível apurar que os homens, com idades entre os 19 e os 32 anos, atuavam nos concelhos de Alcanena, Torres Novas, Porto de Mós, Golegã e Vila Nova da Barquinha.

“Na sequência da investigação foram detidos em flagrante os três homens pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido dado cumprimento a oito mandados de busca, três domiciliárias, três em veículos, uma em loja e uma em garagem”, acrescenta a nota.

Foram apreendidas 4.404 doses de haxixe, 36 doses de liamba, quatro balanças de precisão, quatro telemóveis, um veículo de alta cilindrada, uma munição de calibre 7.62 mm e outra de 6.35 mm, uma arma branca, um computador portátil e 530 euros em numerário.

Os detidos, todos antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos, foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém. Um dos arguidos ficou em prisão preventiva, outro sujeito a apresentações periódicas no posto policial da área de residência e outro sujeito a termo de identidade e residência. Todos ficaram proibidos de contactar entre si.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI), da Secção Cinotécnica de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém, dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes e Santarém e dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Torres Novas.