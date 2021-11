A falsa eleição do Primeiro-Ministro

Estamos a dois meses e meio das próximas eleições legislativas e não tardará em ouvirmos nos novos e nos velhos media e até em algum comentário político, que iremos “eleger” o próximo primeiro-ministro. Esta afirmação não é correta, pois, ao contrário do que acontece no Poder Local, os Presidentes de Câmara Municipal e de Junta de Freguesia, desde que sejam os vencedores são automaticamente eleitos, os “candidatos” a primeiro-ministro não o são.

O nosso sistema constitucional é de eleição parlamentar, ora isto significa que elegemos os 230 deputados que compõem a Assembleia da República, e é da relação de forças parlamentares que resulta a formação do Governo.

São estes “resultados eleitorais” que resultam da eleição dos deputados que a Constituição determina que o Presidente da República tenha em conta para indigitar o primeiro-ministro, ora o primeiro-ministro por força da Constituição e da Lei é indigitado e não eleito como muitos querem fazer querer.

O nosso sistema constitucional, é semi-presidencialista e desde a Revisão Constitucional de 1982 tem um pendor parlamentar acentuado, uma vez que houve uma diminuição dos poderes de intervenção do Presidente da República, quer para a Assembleia da República, quer para o Governo, o que alterou significativamente o sistema de governo.

A “eleição” do primeiro-ministro só acontece no caso de um partido político ou coligação obtiver maioria dos deputados na Assembleia da República, isto é, o mínimo de 116 deputados, caso contrário, a “eleição” do primeiro-ministro resultará dos entendimentos parlamentares, que poderá ser uma coligação maioritária, como foi o caso do primeiro Governo de Passos Coelho e de Paulo Portas ou um entendimento maioritário tolerante entre várias forças políticas, o que se verificou nos últimos governos de António Costa, que originaram a denominada “geringonça”.

É inegável que os líderes partidários, os supostos candidatos a primeiro-ministro, influenciam os resultados eleitorais, pela sua influência na sociedade, a sua liderança e o facto de cada um deles poder vir a ser Chefe de Governo, como é hábito nas democracias.

Estes fatores pessoais foram sendo aproveitados e cada vez mais capitalizados pelo marketing político, principalmente, pelos grandes partidos, fazendo passar erradamente a ideia de que aquele líder será “eleito” primeiro-ministro.

Criou-se o mito de que é necessário facilitar a “eleição” do primeiro-ministro, vindo a público algumas vozes defensoras de uma alteração ao sistema eleitoral.

O nosso sistema eleitoral não é facilitador de maiorias monopartidárias, em catorze atos eleitorais para a Assembleia da República houve apenas cinco maiorias, duas da AD, em 1979 e 1980, pese embora se tratasse de uma coligação pré-eleitoral de três partidos (PPD-PSD, CDS e PPM), duas do PSD em 1987 e 1991 e uma do PS em 2005.

De forma a podermos ter um sistema eleitoral que facilitasse a obtenção de maiorias apontou-se que poderíamos adotar um sistema eleitoral similar ao grego, onde quem ganha recebe à partida o chamado “bónus ao vencedor”, ou seja, automaticamente é atribuído um número de deputados extra ao partido vencedor, no caso grego, quem ganha recebe um aumento de cinquenta deputados em trezentos a eleger.

Em Itália, também já se experimentou um sistema igual ao grego, o que originou, como sabemos, o caos político, o que se traduziu numa alteração à lei eleitoral com o objetivo de adotar um sistema proporcional mais puro e acima de tudo mais democrático.

Estes sistemas eleitorais são batoteiros, transformam minorias em maiorias e consequentemente a “eleição” do primeiro-ministro é facilitada, no entanto, não podemos querer garantir a estabilidade política à custa de estratagemas pouco democráticos que, como vimos no caso Italiano, só enfraquecem as democracias.

Aquilo que todos desejamos, a bem da democracia é que o sistema eleitoral possa ser melhorado no sentido de aproximar eleitos e eleitores, pois, só assim poderá haver uma verdadeira representação dos cidadãos, e quem sabe não será este o caminho para a diminuição da abstenção, porque a Democracia só se salvará com mais e melhor Democracia.

Sónia Leal Martins

Politóloga