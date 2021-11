Jovem diz ter sido violada em concerto de Harry Styles, mas autoridades "não encontram veracidade nas alegações"

Claire, uma adolescente de 16 anos, revelou na rede social Twitter as mensagens que enviou à administração do State Farm Arena, em Atlanta, EUA, após ter sido alegadamente assediada e abusada durante um concerto do cantor britânico Harry Styles. Segundo a própria, quando uma outra fã denunciou aos seguranças no local que estava a ser importunada por um “homem branco de meia-idade sem a pulseira do concerto [que dá acesso à entrada no recinto]”, ter-lhe-ão dito que certificaram que todas as pessoas entraram com as respetivas pulseiras. Algo que Claire diz saber que não é verdade.

O concerto em causa ocorreu a 27 de outubro, mas o caso está agora a ser amplamente divulgado em várias redes sociais. “Quando a Jenny Lewis [cantora norte-americana responsável pela primeira parte dos concertos] entrou, senti uma mão a tocar as minhas costas, mas pensei que tivesse sido um acidente porque estava muito apertado no sítio onde eu estava”, contou a jovem.

Após a prestação da cantora, o homem terá começado a falar com a jovem e a contar piadas em como “queria metê-la a cavalgar nos ombros” para que ela conseguisse ver melhor o concerto. O abuso escalou quando Harry Styles entrou em cena: “Quando o Harry entrou, todos demos três grandes passos em frente e estávamos literalmente pele com pele. A virilha dele estava nas minhas costas e ele pressionou-a contra mim”, escreveu na mensagem.

A jovem terá pedido quatro vezes ao homem para se afastar até ter sucesso. No entanto, foi por pouco tempo. “Ele continuou a levantar a minha saia durante a música ‘Woman’ e eu estava sempre a metê-la para baixo”, revelou. “Tentei fugir dele mas ele seguiu-me”.

Foi quando o cantor abandonou o palco para um intervalo que a jovem correu “para fora do recinto para dizer a um segurança”. Mas a única resposta foi: “Estiveste a beber?”. Nenhum membro da segurança abordou o suspeito ou tentou ajudá-la.

Quando Harry Styles voltou ao palco, Claire revela que encontrou um novo sítio para assistir ao concerto mas que o homem a seguiu até lá. “Durante a ‘Treat People With Kindness’ ele puxou a minha saia outra vez e violou-me”, escreveu.

A adolescente terá abandonado o recinto imediatamente depois e tentou contactar a arena, mas foi colocada em espera. “Eles precisam verificar a segurança deles porque isto é inaceitável. Estou tão embaraçada e magoada. Aquele que era suposto ser o melhor dia da minha vida acabou por ser o pior, tudo porque ninguém me ouviu”, concluiu.

Nas capturas de ecrã das mensagens enviadas, partilhadas nas redes sociais, é possível ver que a arena respondeu: “bem, disseste à polícia?”, contudo, não é certo se aquela é ou não a conta oficial do State Farm Arena.

Num comunicado, a polícia de Atlanta diz que “está a acompanhar o caso de abuso sexual” ocorrido durante um concerto naquele local, mas não recebeu nenhuma queixa formal. “O departamento da polícia de Atlanta e a equipa de segurança do Sate Farm Arena têm trabalhado em colaboração para tentar contactar a vítima”, lê-se.

“Até este ponto da investigação, não encontramos nenhuma veracidade nas alegações partilhadas nas redes sociais”, frisa a autoridade, acrescentando que “não foram contactados pela vítima, por algum membro da sua família, ou outra força de segurança que tenha tido conhecimento do alegado incidente”.