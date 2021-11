Os espaços que ficam (para sempre) em nós

Todas as pessoas que conheço, mais novas ou mais velhas, homens ou mulheres, mais vividos ou caseiros, todas sem exceção têm espaços que frequentaram no passado e que recordam para sempre com nostalgia. Porque são sítios que nos fazem relembrar a nossa infância, ou nos marcaram imenso por um determinado momento importante, os que alimentam a nossa memória e que mesmo que ela nos vá falhando à medida que o tempo vai passando não desaparecem nem por nada. A maioria das vezes, só damos valor a estes quadros que representam parte da nossa vida quando nos mudamos de cidade e deixamos de os ter ali ou quando eles encerram de vez. Nem precisam de ser particularmente maravilhosos, muitas das vezes simbolizam tão só um ponto de encontro onde sabemos que independentemente de irmos sozinhos ou acompanhados nunca nos sentiremos isolados ou deslocados.

Eu tenho a sorte de ter colecionado alguns ao longo da minha existência. Como já mudei de cidade várias vezes e até de país, aprendi a dar-lhes um significado muito próprio, que construí em mim. Revisito-os vezes sem conta, alguns na minha mente porque só lá é que continuam a existir. Esses espaços de prazer e de estados de alma vêm naturalmente sempre ligados a pessoas que nos fazem lembrar o que sentíamos quando os frequentávamos. Acontece-me muito com restaurantes, cafés e bares, mas também aquela rua, a casa onde passávamos férias ou o bairro que fez parte da nossa história.

Quando regresso a casa dos meus pais há vários sítios que me vêm imediatamente à cabeça. A padaria da Dona Milú e do senhor Arnaldo (que já é outra coisa agora), onde a minha mãe me mandava comprar o pão de manhã, ainda ensonado e com um porta moedas vermelho gasto, em que os meus vizinhos várias vezes me davam de presente um saquinho de gomas, e a pastelaria Piccolina, em frente, onde ainda hoje vou comprar os bolos, que me sabem de uma forma especial. O corredor de casa dos meus avós onde jogava à bola, ou a marquise de casa da minha avó onde passava as tardes a jogar futebol com os dedos, com os nomes dos jogadores escritos em papel e em disposições táticas por mim imaginadas. Em Lisboa, já na faculdade, o café República, onde passava parte dos meus dias com os colegas a congeminar listas para a associação de estudantes ou o restaurante A Botica onde sabia sempre que encontraria alguém conhecido depois de jantar. A discoteca Kapital, onde aprendi a gostar de noite e que me fazia escolher sempre a melhor roupa para dar o melhor de mim quando chegasse à porta e fosse submetido à seleção rígida do porteiro (sim, ainda sou do tempo em que faziam seleção à porta). No Leblon, no Rio de Janeiro, o bar Veloso (em homenagem a Caetano Veloso) onde me sentava a ler o jornal e a ver quem passava, e em Moçambique o Soul Gourmet no bairro Sommerschield, que tinha os melhores pequenos almoços de sempre e à noite virava bar para amigos.

Esta semana, ao fim de 37 anos, o restaurante de praia Gigi, na Quinta do Lago, encerrou portas. Parece que por causa da duna terá que recuar uns bons metros onde ressurgirá de cara lavada mas com o serviço de sempre. Nos últimos anos foram várias as vezes que lá me desloquei com o meu companheiro Vítor Rainho, muitas vezes de propósito e fora de época, sobretudo pela amizade que fiz com o Gigi (e com toda a família) mas também pela comida maravilhosa, com um sabor a mar e a fresco inigualáveis. Ali construí vários pedaços da minha memória, cresci e aprendi com as longas conversas que prolongavam os almoços até quase à hora do jantar. Sobre a origem de Nova Iorque (New Amsterdam), Fangio, Ayrton Senna ou Jorge Guinle. Das fotografias que conheço de outros tempos e do sorriso que vejo estampado na cara das pessoas quando de lá saem (sobretudo os estrangeiros), sei que existirá muita gente por esse mundo fora com a mesma nostalgia que eu. Famosos, vedetas ou milionários ali eram todos anónimos que nunca deixaram de peregrinar para sentir aqueles sabores únicos numa atmosfera especial ao som de ópera ou Dalida. Que venha rapidamente o próximo e que traga com ele muitas mais histórias para contar.