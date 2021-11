Seleção nacional. Os melhores na pele dos medianos

A seleção nacional de futebol é um verdadeiro caso de estudo: tem dos melhores jogadores do mundo, em todas as posições, mas é uma desgraça quase completa. Como é possível jogadores que são titulares nas melhores equipas do mundo arrastarem-se em campo quase sempre que vestem a camisola nacional? É certo que, na fase de qualificação para o mundial, dependem só de si, mas uma derrota no último jogo contra a Sérvia obrigará Portugal a jogar o playoff de apuramento.

Com jogadores como Cristiano Ronaldo, Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Renato Sanches, entre tantos outros, seria previsível que não tivessem dificuldades contra países como o Luxemburgo ou a Irlanda. Mas não. Os jogadores arrastam-se em campo, sem ponta de chama e parecem perdidos. Se uma empresa privada tivesse este desempenho, com altos funcionários, o chefe máximo não se aguentaria muito tempo no cargo. É certo que devemos a Fernando Santos o único título de Campeão Europeu, apesar de ter sido um título mais sofrido do que prazeroso, mas começa a ser incompreensível o desempenho das quinas.

Quando se olha para seleções como a França, Itália, Espanha ou mesmo Holanda, recuso-me a descrever a nação como Países Baixos, percebemos que, um a um, somos melhores – tirando eventualmente a campeã do mundo. É irritante ter os melhores e estes comportarem-se como os medianos. Será que falta cultura vencedora aos jogadores, à semelhança do resto da sociedade? Ou será que os craques portugueses são um excelente espelho da sociedade portuguesa? Diz-se dos emigrantes que brilham quando trabalham lá fora e que a sua produtividade desce drasticamente quando laboram em Portugal. O que ninguém consegue desmentir é que todos os fins de semana os craques portugueses, regra geral, fazem as delícias dos amantes de futebol com o que jogam em Inglaterra, Espanha ou até mesmo França. Mas quando se juntam para vestir a camisola da seleção, parece que se abate sobre eles um peso tremendo. Haja fé para o último jogo.