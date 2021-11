Dia D. Fisioterapeutas elegem primeiro bastonário

"O fisioterapeuta tem de ter reconhecimento na equipa de saúde"

António Lopes defende a criação de unidades de fisioterapia nos hospitais e centros de saúde.

Quais são os principais desafios da profissão?

Para além dos desafios gerais a todas as profissões de saúde, normalmente relacionadas com os recursos que são exigidos à sua boa prática, o momento atual da fisioterapia centra-se na capacidade da fisioterapia, enquanto profissão, conseguir responder ao patamar máximo de exigência e autonomia que alcança agora com o reconhecimento dado pela Assembleia da República na criação desta Ordem. Neste momento os doentes reconhecem isso, o poder político reconhece isso, falta a profissão criar mecanismos para que o reconhecimento ocorra em todos planos, independentemente do subsistema ou forma de acesso do cidadão aos serviços de fisioterapia, ou das dinâmicas de trabalho de equipa onde estão incluídos os fisioterapeutas.

"Existe uma gritante carência de fisioterapeutas no SNS"

Emanuel Vital quer lançar serviço de apoio técnico e social aos fisioterapeutas.

Quais são os principais desafios na profissão?

Vejo como desafio principal a criação de condições para que o cidadão possa beneficiar de todo o potencial e valor desta profissão e dos seus profissionais. Esta questão remete para a acessibilidade aos seus serviços.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.