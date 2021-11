Irlanda-Portugal. Não há tempo a perder na visita à Ilha Verde dos sapateiros anões

Dublin, 29 de maio de 1996. Uns dias antes de jogar contra a Dinamarca o seu primeiro jogo da fase final do Campeonato da Europa, na conclusão de um estágio feito na Irlanda, Portugal defrontou os irlandeses num encontro particular. Eu estava lá e assisti a um momento verdadeiramente enternecedor: quando, ainda antes das equipas fazerem o habitual aquecimento, Eusébio apareceu na boca do túnel e foi ver o estado do relvado, todo o povo que se apinhava em Lansdowne Road ergueu-se num aplauso em uníssono de vários minutos. Eusébio ergueu o braço. A sua emoção não era possível de esconder.

Já lá vão 25 anos e, hoje, Portugal volta a disputar, na mesma arena, uma partida frente à Irlanda, desta vez com a suprema importância de valer para a qualificação para a fase final do Mundial do próximo ano, no Qatar.

A seleção nacional venceu o jogo de 1996 com um golo de Folha. Daí para cá, o embate repetiu-se por mais cinco vezes e só numa delas os irlandeses saíram vencedores: 1-1 e 0-0 na qualificação para o Mundial de 2002; 0-1 num amigável em 2005; 5-1 para Portugal noutro amigável, em 2014; e 2-1 no jogo de cá desta fase eliminatória, com dois golos de Ronaldo nos últimos minutos.

De hoje a domingo, a classificação do Grupo A ficará definida. Para já, a Sérvia está em primeiro lugar, com 17 pontos em sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e uma diferença de 16-8 em golos. Segue-se Portugal com 16 pontos em seis jogos (cinco vitórias e um empate) e uma diferença de 16-4 em golos. Mas uma vantagem marca desde já a seleção de Portugal, sabendo-se que só o primeiro do grupo tem acesso imediato à fase final do Campeonato do Mundo. Com um jogo a menos do que os sérvios, vai receber a Sérvia no próximo domingo em Lisboa. O que quer dizer que uma vitória ou mesmo um empate em Dublin obrigará apenas a um empate no jogo decisivo entre os dois primeiros na última jornada. Porque depois do empate a duas bolas em Belgrado, com um golo claro não validado a Ronaldo no último minuto, a vantagem na diferença de golos joga claramente a nosso favor.

Uma vitória sff Seja como for, e façam-se as contas que se fizerem, algo tão do agrado dos portugueses, é preciso ter a frontalidade de dizer que Portugal tem a obrigação de ganhar em Dublin e ficar, desde logo, com mais dois ponto do que a Sérvia, obrigando os moços dos Balcãs a virem vencer a Lisboa na última jornada. É tão grande a diferença de qualidade entre as duas equipas – muito disfarçada no jogo de cá por uma furiosa voluntariedade irlandesa – que qualquer outro resultado não seria desculpável, ainda por cima num momento em que o futuro se decide no espaço de quatro dias.

Fernando Santos deixou o seu alerta: “Vai ser um jogo duro, forte. Eles provaram, aqui em Portugal, o seu estilo de equipa que nunca desiste. A Irlanda, quando apoiada pelo seu público, torna-se bem mais poderosa porque as bancadas apoiam sempre os seus jogadores e obrigam-nos a disputar cada lance até à exaustão. E eles nunca saem do jogo. É uma equipa que nunca se entrega, luta muito, com muito duelos. Além disso sabe jogar, tenta sair do seu meio campo com critério, ataca de forma organizada e coloca gente a tentar ganhar as segundas bolas. Vai ser muito disputado!”.

Claro que ninguém tem dúvidas disso. Na Ilha Verde dos leprechauns (os sapateiros anões) não se conhece a palavra desistência. A despeito de boiar no quarto lugar de um grupo de cinco, com apenas o Azerbaijão atrás de si e, surpreendentemente, com o Luxemburgo à sua frente, a Irlanda joga pela honra e com a gana de ainda conseguir acabar dentro do grupo dos três primeiros. Portugal, que se não fosse aquela borrada do árbitro holandês Dennie Makkelie, em Belgrado, tão parco de vistas que não conseguiu perceber que a bola chutada por Ronaldo no último minuto passou claramente a linha de baliza, teria até agora um percurso limpo, corre serenamente atrás de uma qualificação direta que não parece haver forma de lhe escapulir. Uma derrota em Dublin teria foros de escândalo mas, ainda assim, deixava tudo dependente do que fizesse na última jornada. Mas, convenhamos, não é altura de adiar decisões. É tempo de impor a força de Portugal e tornar o jogo de domingo na festa que o público português bem merece.