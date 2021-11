Taguspark recebe a 20 de novembro evento multimédia 'Memória de uma Pandemia'

O Núcleo Central do Taguspark, em Oeiras, prepara-se para receber o evento multimédia ‘Memória de uma Pandemia’.

Este evento, organizado pela associação CC11, com o apoio do Taguspark e em parceria com o projeto ‘everydaycovid‘ e a Agência France Press, vai ter início pelas 15h30 do dia 20 de novembro, e é uma “evocação”, através de imagens de vídeo, de fotografias, da apresentação de um livro e dos testemunhos dos seus autores, “sobre este período singular que afetou, e ainda afeta, a vida de todos nós” – a pandemia de covid-19.

“Desde que foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, em 2 de março de 2020, até ao presente, fotógrafos e repórteres de imagem documentaram diariamente a realidade das pessoas que se debatiam com este surto, para memória futura”, começa por descrever a associação cultural CC11, em comunicado.

Assim, o evento ‘Memória de uma Pandemia’ vai contar com a exibição do documentário ‘Portugal em Confinamento’, de Carlos A. Costa, que foi realizado durante o período do estado de emergência, e que conta com o depoimento de profissionais que continuaram a sua atividade mesmo em período de confinamento obrigatório, além de partilhar também as emoções dos idosos, que estiveram confinados em lares, quando puderam ver os seus familiares pela primeira vez em dois meses.

Haverá também o debate ‘Retrato da Pandemia’, que será conduzido pela jornalista e professora universitária Fátima Lopes Cardoso, e que vai contar com a fotógrafa e enfermeira Mag Rodrigues e os fotojornalistas Angelo Lucas e Miguel A. Lopes, na génese do projeto ‘everydaycovid’, e Luís Filipe Catarino, curador da exposição ‘Diário de uma Pandemia’ – que estará disponível e que os participantes vão poder observar com uma visita comentada, com Gonçalo Borges Dias, um dos fundadores do ‘everydaycovid’ e Horacio Villalobos, fotojornalista da Getty Images em Portugal.

Além disso, haverá ainda a transmissão do projeto multimédia ‘A pandemia em Portugal Vista pela Agência France Press’, com imagens de Jérôme Pin, fotografias de Carlos Costa e de Patrícia de Melo Moreira e a edição de Carlos A. Costa.

O evento conta também com a apresentação do livro ‘everydaycovid – diários fotográficos em estado de emergência’, que estará em exposição ”para se poder apreciar a sua peculiar paginação e oferecendo a oportunidade de aquisição do mesmo, com uma sessão de autógrafos dos autores presentes”.

‘Memória de uma Pandemia” decorre no auditório do Núcleo Central do Taguspark - Cidade do Conhecimento, em Oeiras, e a entrada é livre, cumprindo as regras da DGS.