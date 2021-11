EMA recomenda pela primeira vez dois tratamentos contra a covid-19 baseados em anticorpos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) recomendou, esta quinta-feira, pela primeira vez dois tratamentos - Ronapreve e Regkirona - contra a covid-19 que são produzidos à base de anticorpos monoclonais. O anúncio surgiu após uma revisão dos resultados científicos obtidos em estudos.

De acordo com a nota publicado pelo regulador europeu, o Ronapreve pode ser usado em adultos e também em adolescentes com pelo menos 12 anos e que pesem no mínimo 40 kg, enquanto o Regkirona só poderá ser aplicado em adultos.

Mas, há uma condição para ambos os tratamentos: só podem ser aplicados a pessoas que não precisem de ventilador ou que esteja em risco de desenvolver covid-19 de uma forma mais grave.

A EMA também explica que os anticorpos monoclonais são proteínas concebidas para anexar a um alvo específico, neste caso a proteína spike da SRA-CoV-2, que o vírus utiliza para entrar em células humanas.

‼️ EMA recommends authorising 2⃣ new #COVID19treatments.



Ronapreve and Regkirona are the first monoclonal antibody medicines to receive a positive opinion from EMA for #COVID19.



👉https://t.co/7LIklkaB1h#Pandemic #PublicHealthEmergency pic.twitter.com/mGJ3LtkUcj