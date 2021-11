Homem detido em Valência por esfaquear colega de casa

Um homem de 39 anos foi, na manhã desta quinta-feira, detido em Valência pela Polícia Nacional, como suposto autor de um crime de homicídio, após esfaquear por diversas vezes o colega de casa.

Segundo o órgão de comunicação espanhol La Vanguardia, os ataques ocorreram na madrugada de hoje e os agentes foram chamados para se deslocarem a um hospital de Valência, onde os serviços médicos exigiam a presença da polícia, após a entrada da vítima com ferimentos de faca.

Após chegar ao hospital, a autoridade descobriu que a vítima tinha discutido com o colega de casa e que, a certa altura, o agressor tinha pegado numa faca para o atacar. O ferido tinha três perfurações, no ombro, antebraço e nádega, além de um pneumotórax no pulmão esquerdo.

Depois do relato da vítima, a polícia deslocou-se à casa de ambos, tendo encontrado nas proximidades um homem com as características físicas do suspeito. Quando se apercebeu da polícia, o alegado agressor fugiu, livrando-se de um objeto a poucos metros de distância e sendo finalmente intercetado por outra patrulha policial. O objeto que o suspeito tinha atirado ao chão foi posteriormente localizado e tratava-se de uma faca de 29 centímetros de comprimento.

O homem - que tem trinta antecedentes criminais e 12 identidades falsas - foi então detido como suposto autor de um crime de tentativa de homicídio e levado à justiça.