INE. Taxa de inflação aumenta para 1,8% em outubro

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 1,8% em outubro de 2021, taxa superior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação homóloga de 1,1% (0,9% em setembro)”, avança o gabinete de estatística.

Já a variação mensal do IPC foi 0,5% (0,9% no mês precedente e 0,1% em outubro de 2020). A variação média dos últimos doze meses foi 0,8% (0,6% em setembro).

O gabinete de estatística avança ainda que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 1,8%, taxa superior em 0,5 p.p. à do mês anterior e inferior em 2,3 pontos percentuais (p.p.) ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em setembro de 2021, esta diferença foi 2,1 p.p.).

O IHPC registou uma variação mensal de 0,4% (0,8% no mês anterior e -0,1% em outubro de 2020) e uma variação média dos últimos doze meses de 0,4% (0,2% no mês precedente).

O INE dá ainda destaque aos aumentos das taxas de variação homóloga das classes da educação e dos restaurantes e hotéis, com variações de 1,1% e 0,9%, respetivamente (-1,2% e -0,4% no mês anterior). Em sentido contrário, sublinham-se as diminuições das taxas de variação homóloga das classes dos bens e serviços diversos e da saúde, com variações de 0,5% e 1,8%, respetivamente (1,1% e 2,0% no mês anterior).