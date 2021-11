Falar ao coração

O Presidente da República analisou a situação política e ponderou os diversos interesses em jogo, tendo deliberado dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas para dia 30 de janeiro de 2022. Mesmo sendo eleições intercalares, elas marcarão um novo ciclo pós pandémico na política portuguesa, exigindo novas narrativas, novas propostas e novos compromissos. As diversas forças políticas em disputa pelo eleitorado têm que se reinventar e sacudir o cansaço democrático sinalizado nas autárquicas, se quiserem estar à altura do novo desafio.

Reconheço que este texto pode parecer redundante quando a direita portuguesa está a ferro e fogo à procura de se reencontrar, e quando os partidos que descolaram do PS e fizeram implodir a governação à esquerda estão amagados, tentando passar despercebidos e fazer esquecer aos portugueses que se estamos perante um risco democrático de inversão no sentido das políticas, isso se deve à sua traquinice tática ou estratégica, só percetível à luz de agendas internas mais ou menos obscuras.

Dito isto, também ao PS é exigível um esforço para evitar a o risco de cristalização. Depois de seis anos de uma governação progressista, positiva, estável e credível no plano interno e externo, é o PS não deve ceder à tentação de se limitar a esperar que o seu trabalho positivo seja reconhecido pelo eleitorado. Ainda que compreensível, penso que essa não seria a melhor atitude e acredito que não será a escolha do partido em que me orgulho de ser militante.

Nas eleições autárquicas o Partido Socialista expressou com legitimidade a enorme conquista obtida pelo seu Governo, no contexto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia de um poderoso Programa de Recuperação e Resiliência que permitirá ao país sair mais forte, coeso e competitivo da crise provocada pela pandemia. Agora é um tempo e fazer diferente. De proclamar menos os milhões e mais as ações concretas que vão melhorar a vida de cada portuguesa e de cada português. De renovar protagonistas e metodologias. De envolver as comunidades e tocar o coração das pessoas.

Umas eleições implicam sempre um processo complexo que poderemos apelidar como remodelação, feita de modo próprio e por opção e não sob pressão e na defensiva. Todos os partidos do espetro político português se vão desta forma remodelar, com maior ou menor conflitualidade interna, para se apresentarem o mais atrativos possível ao eleitorado. O desejo que expresso é que essa remodelação seja renovadora e retemperadora, compensando tanto quanto possível o impacto menos positivo que um impasse sempre gera em momentos decisivos da nossa vida coletiva.

É caso para dizer, parafraseando o “Diácono Remédios’’, figura Herman José imortalizou, que “não havia necessidade” desta crise, mas já que alguns a quiseram, então aproveitemo-la como uma espécie de tempo intercalar para reajustar táticas, estratégias e criar condições para que o povo português seja o grande vencedor do ciclo que em 30 de janeiro se iniciará.

Eurodeputado do PS