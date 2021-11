A preservação da democracia

É frequente ouvir pessoas do PCP e do BE, afirmarem, com ar sério e sem se rirem, que são patriotas e democratas...

Para quem lutou durante décadas contra a Censura, depois, Exame Prévio, desde os anos 60, do século passado, contra a desinformação, contra o racismo e a xenofobia, contra as injustiças, na Justiça, contra as desigualdades sociais, contra o absentismo e contra o apoio a muitos cidadãos que não deviam estar em liberdade, mas que têm proteção de alguns poderosos, a esses, só lhes resta continuar a lutar, com força de vontade, com determinação e com fé, para que Portugal consiga encontrar o verdadeiro caminho da democracia, já que este regime é uma caricatura de democracia, ou melhor, é uma simulação de democracia.

Temos para nós que a Casa da Democracia é a Assembleia da República, mas ali, por vezes, são feitas afirmações, por deputados, que contrariam, em absoluto, aquilo que universidades do Estado ensinam, aos futuros dirigentes da Nação, mentindo e desenformando todos aqueles que não puderam, ou não quiseram estudar, tendo ficado numa situação de analfabetismo funcional, o que significa que sabem ler, mas não entendem o que leem, sendo tal situação perigosa e traduzindo desinformação intencional para adquirir vantagem ilegítima e “criminosa”, que distorcem o resultado da democracia.

Um exemplo flagrante é aquele que é frequente ouvir a pessoas do PCP e do Bloco, afirmarem, com ar sério e sem se rirem, que são patriotas e democratas, e o pior é que há mais deputados a afirmarem “barbaridades” antidemocráticas, para baralhar alguns dos votantes, analfabetos, como foi o caso de Bernardino Soares do PCP, quando no Parlamento, afirmou que tinha dúvidas se a Coreia do Norte era uma democracia, ou não.

Tudo isto que devia ser sancionado, pois prejudica a democracia, passa ao lado das a, que fazem vista grossa a estes ataques à democracia, que eles, dizem querer defender, aperfeiçoar e preservar.

Que mecanismos existem para controlar a seriedade e a imparcialidade das sondagens, em eleições, que dizem ser elaboradas por “cientistas sociais”, que afinal, não sofrem quaisquer sanções na sua credibilidade científica, ou seja, quando falham redonda e sistematicamente, a sua credibilidade não é posta em causa. Mas que regime democrático é este que permite tais atores sociais?

É que na ditadura de Salazar fazia-se batota, então como é possível agora existirem “mecanismos” que permitem atuações antidemocratas?

Quando um médico, um enfermeiro, um cientista, etc., falham, podem ser alvo de sanções judiciais, após queixa a julgamento, não ficando impunes, e, por vezes, têm que pagar indemnizações apreciáveis. Em Portugal não pagam nada e ainda se riem.

O sistema político português tem que observar, leia-se, respeitar a Constituição da Nação, e não pode consentir que se minta, na Assembleia da República, a Casa da Democracia, dizendo-se lá coisas que são o contrário daquilo que se ensina nas universidades do Estado.

Como é possível, quer o PCP, quer o BE, não quererem a União Europeia e a NATO, e ao mesmo tempo, dizerem que são democratas e que querem colaborar na democracia portuguesa?

O que pedimos é maior rigor e honestidade, por parte de quem deve proteger a democracia dando o exemplo da dignidade e da integridade de caráter.

Sociólogo

Escreve quinzenalmente