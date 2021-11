São Martinho. Uma tradição com muitos anos que não passa de moda

A 11 de novembro, dia de São Martinho, o mundo celebra a data em que este santo foi enterrado, corria o ano de 397. Por cá, juntam-se as pessoas, faz-se o magusto, bebe-se o vinho novo, a jeropiga ou a água-pé, e comem-se as castanhas assadas, e por vezes chouriço.

Os ditados são conhecidos de Norte a Sul do país: “No dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho” ou “no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho”. Reproduzimo-los desde crianças, principalmente na escola, muito antes de conhecermos o sabor desta bebida. Mas para perceber de onde veio a tradição de juntar castanhas e vinho ao São Martinho é preciso recuar no tempo.

Não se consegue estabelecer a data de começo da tradição de São Martinho com as castanhas e o vinho, tal como a conhecemos. Sabe-se que deverá ser herdeira de festas pagãs, romanas, como os Bacanais, altura do ano em que se bebia o vinho novo.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.