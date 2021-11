Covid-19. Lisboa foi a região que mais vacinou na última semana, mas há mais pessoas com vacinação completa no Norte

Portugal tem 86% da população totalmente vacinada contra a covid-19 (8.904.253). Este dado foi revelado pelo relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira, que também indica que Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais administrou vacinas nos últimos sete dias, porém o Norte tem a maior percentagem de vacinados (88%) com as duas doses do país.

De referir que 87% da população que reside em Portugal já recebeu a primeira dose, o que corresponde a 9.039.364. Até à data, o país já recebeu 23.017.910 doses de vacinas, das quais distribuiu 16.936.974 às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

Percentagem por idade

Atualmente, apenas a faixa etária dos 12 aos 17 anos ainda não atingiu pelo menos 90% de pessoas com a vacinação completa. Os grupos etários dos 65 aos 79 anos e os maiores de 80 anos estão completamente vacinados contra o vírus, tendo 100% de inoculados. Já a faixa etária dos 50 aos 64 anos falta apenas 1% para concluir totalmente a vacinação.

Quanto às pessoas entre os 25 e os 49 anos, 96% já recebeu a primeira dose, enquanto 94% já terminou a administração das duas doses. Entre os 18 e os 24 anos, 93% tem pelo menos a primeira vacina, das quais 90% já tem inoculadas as duas doses necessárias. Por último, a faixa etária entre os 12 e os 17 anos, que se encontra mais atrasada do que as restantes, tem 90% das crianças com a primeira dose e 87% com a vacinação completa.

Vacinação por região

A região do Norte é a que tem maior percentagem de vacinados (88%) com as duas doses no país, tendo administrado mais 7.319 na última semana, num total de 5.730.249 de vacinadas administradas desde o início da campanha. 89% da população tem pelo menos uma dose contra a covid-19.

Já Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais inoculou pessoas na semana em análise (8.643), perfazendo um total de 5.664.440 doses da vacina distribuídas nesta zona. Há pelo menos 86% de pessoas com a primeira dose, enquanto 84% já se encontra totalmente vacinado contra o vírus.

O Alentejo continua a apresentar elevadas percentagens de cobertura vacinal. Já inoculou 754.802 doses da vacina, das quais 999 foram administradas na passada semana. 89% das pessoas receberam a primeira dose e 87% terminou a vacinação.

O Centro mantém-se a seguir a par e passo o Alentejo, tendo administrado mais 3.582 vacinas numa semana, num total de 2.668.80 doses inoculadas desde o começo da vacinação. 88% tem pelo menos uma dose, 87% tem a vacinação completa.

O Algarve permanece como a região com menos pessoas vacinadas contra a covid-19. Foram injetadas 689.329 doses até ao momento, mais 1.655 nos últimos sete dias. 83% das pessoas têm pelo menos uma dose, das quais 81% já completou o quadro vacinal.

Em relação às Regiões Autónomas, os Açores administraram mais 537 vacinas, num total de 372.641. 84% dos residentes nesta têm a vacinação completa, tal como as pessoas apenas com a primeira dose. Na Madeira, foram dadas mais 912 doses, perfazendo um total de 395.975. 85% das pessoas têm pelo menos uma dose e 83% concluiu a vacinação.