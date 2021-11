Incêndio em Vila Nova de Gaia deixa homem com queimaduras de primeiro e segundo grau

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira num apartamento do quarto andar de um prédio em Vila Nova de Gaia causou queimaduras nas mãos no proprietário do próprio apartamento.

De acordo com o Jornal de Notícias, a companhia de Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia recebeu o alerta pelas 11h45, tendo-se deslocado ao local 11 operacionais e quatro viaturas.

O incêndio, que deflagrou na Rua Professor Urbano de Mouro, no centro da cidade, foi dominado pouco depois de os bombeiros chegarem.

O dono do apartamento já tinha descarregado um extintor, tendo este sofrido queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos. A vítima foi tratada e internada no Hospital Santos Silva.

Também os Bombeiros de Coimbrões participaram no socorro, com uma viatura e quatro homens, tendo a operação ficado concluída pelas 12h55.