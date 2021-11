PJ deteve cidadãos estrangeiros que trouxeram 34.500 doses de cocaína dissimuladas junta ao corpo e no organismo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro cidadãos estrangeiros, com idades entre os 27 e os 48 anos, por tráfico de estupefacientes. Em comunicado, esta quarta-feira divulgado, a autoridade refere que as detenções ocorreram no âmbito de investigações sobre as atividades de “grupos criminosos que se dedicam à introdução de consideráveis quantidades de cocaína em território nacional, por via aérea”.

Três dos quatro detidos tinham na sua posse “elevada quantidade de cocaína”. A droga foi transportada de um país da América do Sul para Lisboa “em embalagens meticulosamente dissimuladas junto ao corpo e em cápsulas no interior do próprio organismo”.

Segundo a PJ, se droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para pelo menos 34.500 doses individuais.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação prisão preventiva, mas a PJ sublinha que “as investigações prosseguem”.