Soldados-fantasma do Afeganistão terão levado à derrocada face aos Talibãs

Khalid Payenda disse numa entrevista à BBC que a maioria dos 300.000 soldados e polícias nas folhas salariais do governo não existiam. O antigo ministro das finanças do Afeganistão disse que houve muitos nomes adicionados às listas oficiais para que os generais pudessem embolsar somas bem mais chorudas.

Os Talibãs não enfrentaram grande resistência e rapidamente assumiram o controle do Afeganistão em agosto, quando as forças dos EUA se retiraram depois de 20 anos no país.

Payenda, que renunciou e deixou o Afeganistão enquanto o grupo islâmico avançava, disse que os registros que mostram que as forças de segurança eram muito mais numerosas que os Talibãs são, na verdade, incorretos.

“Da forma como a prestação de contas era feita, você perguntaria ao chefe daquela província com quantas pessoas contávamos e com base nisso eram calculados os salários e despesas de racionamento e esses números eram sempre insuflados”, disse a Ed Butler, apresentador de um programa diário da BBC.

O ex-ministro estimou que os números possam ter sido aumentados em mais de seis vezes, e incluem "deserções e mártires que nunca foram contabilizados porque alguns dos comandantes guardavam os seus cartões bancários" e levantavam os seus salários.

Nada disto foi uma surpresa, e há muito que persistiam dúvidas sobre o número efetivo de soldados afegãos. Um relatório de 2016 do Inspetor Geral Especial dos EUA para a Reconstrução do Afeganistão (Sigar) afirmou que "nem os Estados Unidos nem os seus aliados afegãos sabem quantos soldados e polícias afegãos realmente existem, quantos estão de facto disponíveis para o serviço ou, por extensão, a verdadeira natureza das suas capacidades operacionais ".

Num relatório mais recente, o Sigar expressou "sérias preocupações quanto aos efeitos corrosivos da corrupção ... e a precisão questionável dos dados sobre a real dimensão das forças de autoridade".

Payenda disse que as tropas que existiam muitas vezes não eram pagas a tempo, e que havia líderes de milícias apoiadas pelo governo que estavam a levantar dois salários - recebendo o salário do governo e aceitando pagamentos dos Talibãs para deixarem as suas posições sem lutar.