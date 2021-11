Jovem de 22 anos em morte celebral após acidente no concerto de Travis Scott

Bharti Shahanti, uma jovem de 22 anos, está em morte cerebral depois de ter sido abalroada no concerto de Travis Scott, no festival Astroworld, na passada sexta-feira. A informação foi confirmada pela família ao ABC13, esta terça-feira, que adiantou que a vítima está em estado crítico e ligada a um ventilador.

Bharti foi ao concerto com a irmã, Namrata, e com a prima, Mohit, mas acabaram por se afastar assim que a multidão começou a empurrar.

"Assim que uma pessoa caiu, as outras começaram a cair também, como um dominó. As pessoas estavam a cair em cima umas das outras", revelou a prima, acrescentando que "havia camadas de corpos no chão, camadas de mais ou menos duas pessoas. Nós estávamos a lutar para vir ao de cima e respirar para permanecermos vivas".

Bharti foi levada para o hospital de ambulância, tendo os paramédicos feito manobras de reanimação no caminho. Neste altura a irmã e a prima não sabiam o que se passava, uma vez que, no meio da confusão, perderam os telemóveis.

"Assim que largamos a mão dela, só a voltamos a ver na urgência do hospital", lembrou a irmã.

A jovem está agora ligada um ventilador, tendo sofrido múltiplos ataques cardiacos, revelaram os pais.

"Acho que ela perdeu oxigénio durante 10 minutos de uma vez e depois durante sete minutos", disse a prima, sublinhando que, por causa disso, 90% do tronco cerebral de Bharti ficou inchado.

O pai, Sunny Shahani, pede que toda a gente reze por ela, uma vez que os médicos "disseram que as chances de ela sobreviver são mínimas".

"Talvez as orações façam um milagre por ela", concluiu o pai.

A família da jovem criou uma conta no GoFundMe para que, quem quiser, possa doar dinheiro de maneira a cobrir as despesas médicas.