Mais de 44% das empresas não financeiras apresentaram resultados negativos em 2020

Em 2020, 44,5% das empresas apresentaram resultados líquidos negativos, valor que compara com 36,9% em 2019, tendo o volume de negócios das empresas caído para 9,7% e a rendibilidade dos capitais próprios recuado para 3,8%, metade do valor de 2019, indicou o Banco de Portugal (BdP), esta quarta-feira.

De acordo com os indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras para 2020 do BdP, as estatísticas apuradas com base na Informação Empresarial Simplificada (IES) confirmam que, em 2020, a queda da faturação das empresas, “transversal à maioria das empresas, foi mais acentuada nos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, nomeadamente no alojamento e restauração (-42,5%), nas atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (-35,5%) e nos transportes e armazenagem (-24,2%)”.

Ainda assim, em alguns setores, o volume de vendas e serviços prestados aumentou, nomeadamente na construção (3,0%) e nas atividades de informação e comunicação (4,4%).

Segundo o BdP, a redução de atividade afetou os resultados das empresas que, medidos antes de amortizações, depreciações, juros e impostos (EBITDA), decresceram 18,9% face a 2019.

No ano passado, a rendibilidade do ativo (rácio entre o EBITDA e o total do ativo) caiu para 5,9% (7,6% em 2019) e a rendibilidade dos capitais próprios (rácio entre o resultado líquido e o capital próprio) desceu para 3,8%, metade do valor de 2019.

“Ou seja, por cada 100 euros investidos pelos acionistas, foram gerados 3,8 euros de resultado líquido (7,4 euros em 2019)”, explica o banco central.

A queda da rendibilidade foi mais acentuada nas empresas dos setores dos transportes e armazenagem e do alojamento e restauração, que registaram rendibilidades próximas de -20%.

Com 44,5% das empresas a apresentarem resultados líquidos negativos, o BdP alerta que a percentagem de empresas em potencial situação de risco aumentou, sendo mais expressivo no setor do alojamento e restauração. Neste setor, a percentagem de empresas com resultados líquidos negativos passou de 45,7% em 2019 para 67,3% em 2020.

Os dados apontam ainda que 38% das empresas apresentaram um EBITDA negativo (31,1% em 2019) e, para 18,7% das empresas, o EBITDA gerado não foi suficiente para cobrir os gastos de financiamento (14,1% em 2019).

Também a percentagem de empresas com capital próprio negativo (empresas cujo valor do passivo superou o valor do ativo) teve um ligeiro aumento: passou de 25,5% em 2019 para 26,4% em 2020.

“Apesar da redução de atividade ter sido generalizada aos vários setores de atividade, a situação económica das empresas não foi afetada da mesma forma”, refere o BdP, acrescentando que, “no seu conjunto, as empresas continuaram a reforçar os capitais próprios e a autonomia financeira (medida pelo peso do capital próprio no balanço) aumentou para 38,1% em 2020 (36,5% em 2019)”.

A exceção foram as empresas dos setores de transportes e armazenagem e de alojamento e restauração, cuja autonomia financeira caiu de 23,3% para 18,6% e de 32,7% para 30,2%, respetivamente.