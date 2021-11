Mais de 100 alunos de Bragança em isolamento profilático

Mais de uma centena de alunos do 1º ciclo de uma escola em Vinhais, no distrito de Bragança, estão, desde esta quarta-feira, em casa como medida preventiva de propagação contra a covid-19, depois de terem sido detetados quatro casos positivos.

A decisão de prosseguir para o isolamento foi tomada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o que levou a encerrar aquela escola do primeiro ciclo com seis turmas e aproximadamente 105 alunos. A informção foi dada pelo diretor do Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Rui Correia, à agência Lusa.

Segundo o diretor estão confirmados três casos de infeção por covid-19 em professores e um num aluno, tudo referente ao primeiro ciclo.

Os casos começaram a ser detetados na passada segunda-feira e, de acordo com as orientações da Autoridade de Saúde, todos os alunos e professores que testarem positivo terão de ficar em isolamento, apesar de os docentes já estarem vacinados contra o novo coronavírus.

O período de isolamento será de 10 dias se fizerem um teste agora e outro antes de regressar à escola e de 14 dias se não realizarem o teste.

A escola vai adotar o ensino à distância, como já aconteceu anteriormente devido à pandemia.

Rui Correia lembrou ainda que as atuais regras sanitárias não obrigam as crianças do primeiro ciclo a usar máscara e que, embora possam não ter sintomas, são transmissoras do vírus, pelo que o isolamento é uma medida que evita a propagação.

Neste agrupamento de escolas há também uma turma do 7.º ano, com 12 alunos, a faltar às aulas, mas por decisão dos pais que não deixaram os filhos ir à escola mediante o que se está a passar.

No distrito de Bragança o número de casos tem vido a aumentar, sendo que, na terça-feira, foram divulgados um total de 275 casos nos 12 concelhos do distrito. O concelho mais populoso, o de Bragança, contabilizava 175 do total. O concelho de Vinhas, onde se localiza a escola tinha 20 casos ativos.