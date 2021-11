Aulas de cidadania ou ditadura de pensamento?

Há notícias que, incompreensivelmente, nos deixam ainda mais confusos. Foi o caso de uma de ontem. A comunicação social noticiou que o Supremo Tribunal de Justiça recusou um recurso de Artur Mesquita Guimarães, pai de dois alunos de uma escola de Vila Nova de Famalicão, chumbados por não frequentarem as aulas da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Depois de ler quase tudo o que foi publicado, dei com um parágrafo de uma notícia do Observador, que diz o seguinte: “O Ministério da Educação já disse que o objetivo não é a retenção, mas sim a criação, a título excecional, de planos de recuperação, conforme previsto na lei, para que os alunos não sejam prejudicados por uma decisão que lhes é imposta pelo encarregado de educação”.

Obviamente que o que está em causa não é a notícia, mas a explicação do Ministério da Educação. Quererá a tutela dizer que os alunos, com média de cinco, não vão ficar retidos nos 7.º e 9.º anos, mas vão ter aulas de reeducação? Gostava mesmo de saber o que quer o Ministério dizer com “planos de recuperação”. Vão ser educados à força nas matérias de “Educação para a Igualdade de Género” e “Educação para a Saúde e Sexualidade”, alvo da contestação dos pais? Acho toda esta história lamentável, principalmente da parte do Ministério. Antes do 25 de Abril os alunos eram obrigados a ter a disciplina de Religião e Moral, mas no meu tempo já podíamos não assistir a essa disciplina se os pais assinassem uma declaração nesse sentido. Apesar dos meus não a terem assinado, consegui no segundo ano esquivar-me a essas duas aulas semanais. Tantos anos depois, prejudicam-se dois alunos brilhantes, apenas porque os pais alegam objeção de consciência para que não frequentem as aulas de Cidadania? Isto faz algum sentido? Não deveria esta disciplina ser opcional, à semelhança de Religião e Moral? E, já agora, os pais não poderiam, para não prejudicar os filhos, deixá-los frequentar a disciplina e depois debatê-la em casa?