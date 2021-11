Mimi Froes. "Eu não queria mais música"

‘Alfacinha’ de gema, Mariana Froes, melhor conhecida por “Mimi”, alcunha que guarda desde a infância, é a orgulhosa autora do EP “E a Cantar”, lançado no passado mês de outubro. Depois de passar pelo palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, e do Theatro Circo, em Braga, Mimi Froes rumou à sala estúdio do Teatro Aveirense, que se encheu para ouvir este segundo trabalho de originais da cantautora. Melancólica e alegre, apaixonada pelo mundo da música e tudo do que dele advém, e com muita influência “Sobral”, a dupla de irmãos que idolatra, cada um à sua maneira, aos 23 anos, Mimi Froes dá gás ao “recomeço” da sua carreira artística, depois de uma passagem pelo programa Factor X, quando tinha apenas 16 anos. Uma experiência rica, mas tão forte que fez a cantautora lisboeta afastar-se, pelo menos temporariamente, da música, seguindo vida no curso superior de Direito e, depois, em Jazz e Música Moderna. Isto apesar de acreditar que, se não fosse pela música, a sua profissão passaria… pela pedagogia. “Ou professora de português, ou de filosofia”, garantiu, sem hesitar nem gaguejar, ao i.

No momento de chegada a Aveiro para apresentar o seu novo EP – e, afinal de contas, também “Vamos Conversar”, o seu primeiro projeto de originais, datado de 2020 – o i sentou-se com Mimi Froes, em torno de uma caixa de ovos moles, e algo ficou imediatamente claro: Esta série de concertos não é só uma apresentação única e singular do mais recente EP, mas sim uma rampa de lançamento dos dois trabalhos originais de Mimi Froes, e de si própria como artista no panorama nacional. “Conseguimos montar um concerto que juntasse os dois EPs, que acho que é um desafio difícil, porque apesar de virem da mesma pessoa, vêm de fases diferentes”, explicou.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.