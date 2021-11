Bairro da Jamaica. Autarquia fechou e demoliu estabelecimentos ilegais

Enquanto a Câmara Municipal do Seixal diz ter encerrado, esta terça-feira, diversos bares e cafés ilegais no bairro de Vale de Chícharos, “devido às inúmeras queixas dos moradores e notificações de autos da PSP sobre queixas de ruído”, os moradores denunciam a inexistência de um aviso prévio. À Lusa, a autarquia esclareceu que a operação realizada, e que contou com o apoio de um forte dispositivo policial, teve como grande preocupação, “além das questões de saúde pública, a garantia das condições de segurança no bairro e nas zonas envolventes, assim como o direito ao descanso dos moradores”.

No entanto, parece não ser esta a perspetiva dos habitantes. O Público noticiou que, ao telefone, Ivete Francisca, proprietária de um café no bairro desde 2010, narrava aquilo que lhe acontecera: “Rebentaram a porta do café. Levaram metade, metade ficou. Queriam levar tudo. Disseram que vão mandar para o lixo. É bué de polícias. Estão a partir os cafés todos. Sinceramente, sem avisar, sem dizer nada…”.

Segundo este órgão de informação, a mulher salientou que “a autarquia não deu qualquer aviso, notificação, apareceu de surpresa e nem deu tempo para se preparem, tirarem as coisas, nada”. E esta é a perspetiva de outras pessoas, como a de Vanusa Coxi, cunhada de Hortêncio Coxi, que explorava um estabelecimento. “Não estou a dizer que não tenham razão de fechar os cafés, mas se queriam fechar tinham que avisar, não é chegar com este enorme contingente de polícias sem respeitar as pessoas”.

Ventura condenado por ofensas à honra e ao direito de imagem A família Coxi é aquela a quem André Ventura chamou “bandidos”, sendo que, no passado dia 14 de setembro, o líder do Chega foi condenado a pedir desculpas à família por ofensas à honra e ao direito de imagem.

“Acorda-se em julgar improcedente a apelação, confirmando-se a sentença recorrida”, lia-se no acórdão do tribunal da Relação, citado pela agência Lusa. Importa referir que Ventura veiculou que recorreria da decisão do Tribunal de Lisboa em maio.

Além do pedido de desculpas, o deputado teve de informar acerca da sua condenação aos órgãos de comunicação onde as declarações foram originalmente difundidas – SIC, SIC Notícias e TVI –, tal como na conta do partido Chega na rede social Twitter. Em causa está o facto de o deputado ter exibido uma fotografia da família Coxi, num debate televisivo para as presidenciais, adjetivando-os de “bandidos”. À época, a Lusa acrescentou que a Relação considerou que Ventura e a força política que dirige usaram a fotografia no debate “como arma de segregação social”.

Por este mesmo motivo, no dia 5 de setembro, o presidente do Chega anunciou que se deslocaria no dia seguinte, ao bairro da Jamaica no âmbito da campanha para as eleições autárquicas que tiveram lugar no final daquele mês. Em comunicado, o partido comunicou que decorreriam “encontros com moradores, comerciantes e forças de segurança”.

Na nota divulgada, o Chega realçou que a ação, que começou pelas 13h, “não tem qualquer caráter provocatório ou de incitamento ao confronto”, rematando que o principal objetivo é “demonstrar que o Chega se preocupa e quer fazer reais mudanças nas áreas onde aponta críticas às comunidades ou às infraestruturas”.