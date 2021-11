Saúde. Portugal entre países onde covid-19 causou mais perturbações

Na primeira fotografia da resposta do sistema de saúde em tempo de pandemia tirada pela OCDE, Portugal é destacado como o país com maior cobertura vacinal contra a covid-19 e também entre aqueles em que, proporcionalmente ao investimento, se obtêm melhores resultados, mas também onde a atividade sofreu fortes perturbações em 2020. São vários os indicadores em que isso fica patente ao longo do relatório Health at Glance, que anualmente faz a análise dos recursos e desempenhos dos diferentes países em matéria de saúde, com a organização a selecionar países com dados comparáveis já para 2020 para avaliar diferentes áreas de resposta.

No acesso a cuidados primários, por exemplo, Portugal surge entre os países analisados como aquele em que mais diminuíram as consultas presenciais com médicos de família. Em março de 2020, o número de consultas presenciais com os médicos de família diminuiu 66% face a março de 2019, ao passo que na Austrália a redução foi de 40%, na Áustria de 18% e na Noruega de 7%. E se em agosto do ano passado tanto na Bélgica como na Áustria e Noruega a atividade já estava ao nível de 2019, em Portugal mantinha uma redução de 40% face ao mesmo mês do ano anterior. As consultas à distância, online ou telefónicas, aumentaram em diferentes países mas em 22 com dados comparáveis neste campo Portugal surge ligeiramente abaixo da média na penetração da chamada telemedicina, com 42% da população adulta a referir ter tido pelo menos uma consulta à distância durante a pandemia, enquanto em Espanha a percentagem chega aos 70%.

No caso dos rastreios oncológicos, que diminuíram na maioria dos países, Portugal não é dado como exemplo mas na assistência a doentes crónicos volta a ser referido, sendo apresentado um dado ilustrativo do impacto: o número de exames do pé diabético caiu 24% entre 2019 e 2020.

Também no acesso a cirurgias o país é referenciado como tendo tido uma deterioração dos tempos de espera para operações programadas. A OCDE usa habitualmente indicadores das cirurgias da anca e joelho e das cataratas como baluartes do que se passa no acesso a operações não urgentes, que diminuíram em 2020. Em Portugal, a mediana de espera para uma cirurgia da anca subiu de 137 dias em 2019 para 241 dias em 2020 e no caso das cirurgias do joelho a mediana também duplicou de 142 para 300 dias. Entre o grupo de países analisados, é possível ver por exemplo que em Espanha a mediana de espera para esta mesma cirurgia é de 128 dias, atingindo os valores mais elevados na Eslovénia (417 dias). Mas os tempos de espera já eram um calcanhar de Aquiles do sistema de saúde português antes da pandemia: em 2019, revela o relatório, 57% dos portugueses que viriam a ser inscritos para cirurgias das cataratas esperavam mais de três meses por uma consulta com um especialista, acima da média de 15 países com dados comparáveis – o que se mostra os atrasos, por outro lado mostra que o país apresenta dados para comparar nesta área o que não acontece com a maioria dos países. A situação mais problemática verifica-se nas cirurgias da anca, em que 87% dos doentes portugueses esperam mais de três meses pela avaliação (64% é a média deste grupo de países).

Excesso de mortes elevado A OCDE estima que tenham ocorrido em 2020 e na primeira metade de 2021 um excesso de 2,5 milhões de mortes face à média dos cinco anos anteriores. Entre 36 países com dados comparáveis, o maior aumento de mortes, ligadas ou não à covid-19, verificou-se no México (+52%), seguindo-se Colômbia (+28%), Polónia (+22%) e Estados Unidos (+21%).

Portugal viveu um aumento da mortalidade acima do que se registou em média nos países da OCDE com dados mais finos, com mais de 20 mil mortes acima da média dos cinco anos anteriores, o que representa 2024,9 mortes por milhão de habitantes quando a média do excesso de mortalidade nos países da OCDE se situou em 2020 1498,6 mortes por milhão.

Apesar de não ser o país com maior excesso de mortalidade, Portugal surge entre os países analisados pela OCDE com um excesso de mortalidade acima da média (+14% contra uma média de +11%) e entre aqueles em que a organização considera que o excesso de mortalidade foi “notavelmente mais elevado” do que as mortes atribuídas à covid-19. Em países como Luxemburgo ou Suécia, aconteceu o oposto, com mais mortes por covid-19 do que o excesso de mortalidade apurado. Até ao final de junho, tinham sido reportadas em Portugal 17 mil mortes associadas à covid-19, a maioria já este ano. A OCDE admite que a diferença poderá refletir mortes causadas indiretamente pela covid-19 ou por outros fatores ou sub-notificação de óbitos por covid-19 nos primeiros meses da pandemia.

Se as comparações são difíceis neste ponto, o relatório assinala uma outra realidade: ao longo de 2020, diminuíram as idas às urgências, nomeadamente a admissão de doentes com enfarte agudo do miocárdio e AVC, o que a OCDE assinala ter tido especial expressão em alguns países, destacando Portugal. “O número de pessoas que morreu de enfarte nos 30 dias subsequentes a internamento hospitalar diminuiu substancialmente em Portugal, o que sugere que pelo menos alguns doentes terão morrido em casa ou em instituições de cuidados continuados (definição onde se incluem lares) antes de chegarem aos hospitais”, lê-se no relatório, que recomenda dados adicionais para se avaliar a resposta dos sistemas de saúde nesta área em situações de emergência pública.