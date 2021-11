Já foram administradas mais de 388 mil doses de reforço da vacina contra a covid-19

Já foram administradas 388 mil doses de reforço da vacina contra a covid-19 no país, informou, esta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS). Além disso, 86,2% da população portuguesa tem já o esquema vacinal contra a covid-19 completo.

Segundo um comunicado da autoridade de Saúde, cerca de 245 mil pessoas tomaram a vacina da gripe e a dose de reforço da covid-19 em coadministração. No total, já foram vacinadas 873 mil pessoas contra a gripe. Destas, 287 mil receberam a vacina em farmácias.

De acordo com a DGS, só ontem, segunda-feira, foram administradas mais de 76 mil doses de vacinas contra a gripe e de reforço contra a covid-19 nos centros de vacinação - 42.900 pessoas receberam a vacina contra a gripe e 33.600 a dose de reforço da covid-19. Sublinhe-se que o dia ficou marcado pela abertura da modalidade ‘Casa Aberta’ para pessoas com 80 anos ou mais e também pela disponibilização do autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 ou mais anos. A DGS indica que foram registados mais de 23.800 pedidos de agendamento online nesta faixa etária nas primeiras 24 horas.

Na mesma nota, a DGS recorda que as pessoas continuam também a ser convocadas através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para covid-19). São considerado elegíveis os utentes com as seguintes condições: idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção e com o esquema vacinal completo há pelo menos 180 dias.