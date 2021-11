Morreu o ator Dean Stockwell, aos 85 anos

Morreu na manhã de domingo, dia 7 de novembro, em sua casa, de causas naturais, Dean Stockwell. O ator tinha 85 anos.

Dean Stockwell começou a sua carreira ainda em criança, nomeadamente com filmes como "Paixão de Marinheiro" - quando tinha 9 anos - e "Alma Forte" - com 10 anos. É filho dos (também) atores Harry Stockwell e Nina Olivette, e irmão mais novo do ator Guy Stockwell.

O Óscar de Melhro Filme "A Luz é Para Todos" (1947) e "O Rapaz dos Cabelos Verdes" (1948) foram outros títulos importantes da sua carreira.

A série de "Quantum Leap" ("O Viajante do Tempo", em português) acabou por se tornar na sua mais conhecida prestação. Stockwell interpretou o papel de Al Calavicci, o melhor amigo do doutor Sam Beckett (Scott Bakula). A série teve direito a cinco temporas.

Já neste século, o ator destacou-se em "Battlestar Galactica" (2006-2009), onde deu vida a John Cavil, um dos Cyclon com aparência de humano, que acabaria por se tornar num dos principais vilões.

Em 2015, Dean Stockwell reformou-se da sua carreira na representação, após ter tido uma trombose.