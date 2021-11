Homem detido por capturar em flagrante aves com rede e autorrádio em Vila do Conde

Um homem de 56 anos foi apanhado, esta segunda-feira, em flagrante a capturar ilegalmente aves, em Vila do Conde. Foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e os factos seguirão para o Tribunal Judicial daquele concelho.

Na sequência de uma ação de fiscalização junto à orla marítima, os militares encontraram o homem a capturar aves, "com recurso a uma rede acionada manualmente, a um chamariz e a um autorrádio que emitia sons semelhantes à espécie de pintassilgos, Carduelis carduelis", explicou a GNR, em comunicado, divulgado hoje.

A força de segurança apreendeu uma rede, um autorrádio e uma gaiola, e também resgatou três pintassilgos, que "foram entregues no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, para observação e posterior libertação ao seu habitat natural", detalhou o documento.

A GNR deixa um alerta a "quem capturar espécies não cinegéticas, com recurso à utilização de meios e processos não autorizados, incorre num crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegética e é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias".