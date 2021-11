Covid-19. Número de novos casos volta a estar acima de 1000, mas número de recuperados foi superior

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.182 casos do novo coronavírus e oito óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. O número de recuperados supera hoje os casos confirmados, em 101 pessoas.

O maior número de novos casos continua a registar-se na região de Lisboa e Vale do Tejo – 410. Segue-se o Norte com 319, o Centro com 316, o Algarve com 42 e o Alentejo com 31. No arquipélago da Madeira há 40 novas infeções e no dos Açores 24.

Das oito vítimas mortais, cinco registaram-se no Norte, duas no Algarve e uma no Centro.

O número de internados aumentou apenas em uma pessoa nas últimas 24 horas, tendo o número de pacientes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) registado uma descida de duas pessoas: São agora 361 as pessoas internadas, 60 delas nas UCI.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na segunda-feira,não havendo por isso alterações a registar: Ambos os índices aumentaram em todas as regiões de Portugal. Portugal tem agora uma incidência de 116,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um grande aumento face à incidência de 106,1 casos reportada na sexta-feira, e Portugal continental de 116,4, notando-se também um acentuado aumento em relação ao valor de 105,6.

A seguir a mesma linha está o RT, que subiu tanto a nível nacional como continental para 1,08. Na sexta-feira, Portugal registou um Rt 1,04 e no continente de 1,03.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.099.307 casos de SARS-CoV-2, 33.743 dos quais permanecem ativos – mais 109 – e 18.217 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1283 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.047.347. Atualmente, as autoridades de saúde têm 25.264 contactos em vigilância, mais 414 do que segunda-feira.

Consulte aqui o boletim da DGS.