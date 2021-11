Amarante. Prisão preventiva para homem que agredia física e sexualmente a mulher

Um homem de 48 anos foi detido, no domingo, por violência doméstica, no concelho de Amarante. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que o homem exercia “violência física, sexual e psicológica” contra a vítima.

No decorrer da investigação, os militares da Guarda apuraram que a vítima, “uma mulher de 35 anos, era sujeita a violência física e sexual, por parte do agressor, seu marido, com quem estava casada há um ano.” A violência escalou quando o agressor começou a consumir bebidas alcoólicas e, “nos últimos três meses, foi possível apurar-se que o suspeito exerceu por diversas vezes, violência física, sexual e psicológica contra a ofendida”.

O detido foi presente a tribunal, na segunda-feira, onde ficou sujeito às medidas de coação de proibição de permanecer ou de se aproximar da residência da família, num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica, proibição de contactar por qualquer forma ou por interposta pessoa a ofendida, e à obrigação de se sujeitar a avaliação médica e eventual tratamento à sua dependência alcoólica, nos termos a definir pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).