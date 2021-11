Custos de construção de habitação nova subiram 7,1% em setembro

Em setembro, a variação homóloga estimada do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi 7,1%, taxa superior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à observada em agosto, indicou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

De acordo com os dados divulgados pelo gabinete de estatística, no mês em análise os preços dos materiais aceleraram para 8,9% (8,7% no mês anterior) e o custo da mão de obra aumentou 4,6% (4,0% em agosto).

O custo da mão de obra contribuiu com 2,0, p.p. para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN e a componente dos materiais contribuiu com 5,1 p.p..

Já a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,1% em setembro, sendo que o custo dos materiais diminuiu 0,2% e o custo da mão de obra aumentou 0,5%, em termos mensais.

As componentes mão de obra e materiais contribuíram com 0,2 e -0,1 p.p., respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN.