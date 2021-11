Hostel no Bairro Alto evacuado por ameaça "não confirmada" de bomba

Foi evacuado na noite desta segunda-feira um Hostel no Bairro Alto por alegada ameaça de bomba. De acordo com informações dadas pelo Comando Metropolitano da PSP (Cometlis) à agência Lusa, tratou-se de uma "ameaça de bomba não confirmada" na rua do Século, sendo que esta esteve cortada durante um curto período de tempo.

“As pessoas foram retiradas por indicação do proprietário do hostel. Quando chegámos ao local já estavam a meio da evacuação”, disse fonte da PSP, sem conseguir precisar o número de hóspedes retirados.

Já a SIC Notícias avança que se tratou do Hostel HUB e que a polícia recebeu o alerta pelas 22h00.

Na rua terão estado cerca de 50 pessoas, de dezenas de operacionais da PSP, Polícia Municipal, INEM e Proteção Civil.

O mesmo órgão de comunicação afirma ainda que as ruas estiveram cortadas cerca de duas horas e que a operação terminou por volta da 00:00 sem qualquer incidente.