Travis Scott oferece-se para pagar funerais das vítimas do concerto

O rapper Travis Scott irá pagar os funerias das oito pessoas que morreram durante o concerto que deu no Astroworld Festival, em Houston, Texas, na passada sexta-feira, 5 de novembro.

Recorde-se que o músico estava a atuar num festival no qual também era organizador e a multidão começou a avançar em direção ao palco, tendo centenas de pessoas ficado feridas e oito perdido a vida.

De acordo com a imprensa internacional, Travis Scott ofereceu-se para cobrir as despesas das cerimónias fúnebres assim como para providenciar apoio psicológico a todos os afetados.

A sua fundação, Cactus Jack Foundation, juntou-se à BetterHelp, um portal online dedicado à saúde mental, para oferecer sessões individuais de terapia a qualquer pessoa afetada pela tragédia.

Num comunicado, foi revelado que o companheiro de Kylie Jenner está em conversações com as autoridades de Houston, de forma a manter-se em contacto com as famílias das vítimas.