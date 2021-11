JP Simões. "O excesso é perigoso, mas também nos salva"

Estava um dia chuvoso quando nos encontrámos com JP Simões. Tivemos que correr para dentro da Casa Independente para nos abrigarmos da chuva e conseguirmos falar sobre o seu mais recente disco, Drafty Moon, publicado no dia 24 de outubro, sob o alter ego de Bloom.

A chuva era tanta que, confessamos, a certa altura se tornou complicado ouvir o músico de Coimbra, mas, apesar das condições atmosféricas adversas, o i teve uma conversa interessante com uma das personalidades mais fascinantes da música portuguesa.

Entre relatos cansados sobre como é criar música durante uma pandemia, a frustração de observar líderes chalupas no telejornal, JP Simões conta-nos que Bloom tomou a sua voz e expeliu pela sua garganta todas as frustrações com o estado atual do mundo num disco onde reina a atitude punk do cantautor.

Com a ajuda do produtor e guitarrista Miguel Nicolau, que consegue uma produção mais musculada que nos registos anteriores do músico, JP Simões conta-nos como criou estas canções que gritam contra um mundo do avesso, mas também contra os seus próprios comportamentos autodestrutivos.

Como é que surgiu a ideia para criar Drafty Moon, o seu disco mais recente?

Eram músicas que estavam à espera de nascer. Este é o segundo volume deste personagem, o Bloom. Gostei da experiência do primeiro disco, mas queria criar um álbum com músicas mais imediatas e mais pop. O primeiro álbum, Tremble Like a Flower, foi construído sob o signo do Nick Drake, portanto, era um pouco mais denso. Em Drafty Moon queria criar algo mais enérgico e rock ‘n’ roll, portanto, partilhei estas ideias com o Miguel Nicolau [guitarrista de Memória de Peixe e deste projeto, assim como produtor] e, aos poucos, nestes últimos dois anos, estivemos às voltas com estes temas.

Este é o seu segundo disco como Bloom, como é que faz essa distinção entre as músicas deste personagem e as músicas do JP Simões? Existe algo, para além da língua, que as distinga?

Sinceramente, tem-me dado bastante mais gozo escrever em inglês, sinto-me mais descomprometido. Portanto, acabei por arrumar no Bloom o meu trabalho em inglês. Também existe uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo disco, seja em termos de produção, mas também no seu espírito, este tem muita força e está a dar uns belos espetáculos.

