COP26. Cimeira do Clima ou "ponto de encontro" das indústrias de combustíveis fósseis?

A vigésima sexta cimeira da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) que tem vindo a decorrer há já uma semana — e com duração até 12 de novembro — em Glasgow, na Escócia, foi projetada com expectativa, já que foi também entendida como “a última solução para evitar danos catastróficos para o planeta”.

Contudo, ao que parece, já estão a acontecer algumas coisas “dissonantes” daquilo que se poderia esperar de uma cimeira do clima. Numa semana que foi marcada pela presença dos líderes mundiais e, ao mesmo tempo, pelas queixas das organizações não-governamentais de falta de acesso à cimeira, muitos manifestantes exigiram o fim dos combustíveis fósseis, com o intuito de chegar à diminuição das emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, o encontro começou de forma “atribulada”, por não contar com o Presidente chinês, Xi Jinping (a China é o maior poluidor mundial, responsável por quase um terço das emissões de dióxido de carbono), ou o russo, Vladimir Putin. Mas o facto mais surpreendente, faz-nos quase esquecer essas ausências, já que, ao que parece, foram “substituídas” por outras um pouco “deslocadas” do próprio objetivo do encontro.

A “liderança” da indústria dos combustíveis fósseis Segundo uma avaliação realizada pelos ativistas da Global Witness, a indústria dos combustíveis fósseis está em peso na 26.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP26).

Em tom de alerta, os ativistas revelaram que há 503 pessoas com ligações à indústria dos combustíveis fósseis, um número superior ao total de delegados brasileiros, que são 479 (o Brasil é o país com o número mais elevado de participantes).

