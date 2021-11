Corpo encontrado no prédio onde vivia estudante português desaparecido na República Checa

Foi encontrado um corpo sem vida no prédio onde vivia Tomás Alcaravela, o jovem estudante português de 20 anos, que está desaparecido desde a madrugada de sábado, na República Checa. As autoridades ainda não confirmaram a identidade do cadáver.

De acordo com a imprensa nacional, o corpo foi detetado na claraboia do prédio. "Estamos a descobrir a identidade do corpo", indicou a porta-voz da polícia checa Ivana Jelínková, esta segunda-feira. Quando os médicos chegaram ao local, declaram de imediato o óbito. A causa da morte está determinada pela autópsia.

Suspeita-se que o corpo seja de Tomás Alcaravela, uma vez que a janela de casa de banho do apartamento do estudante dava acesso direto a claraboia, segundo avançou o site local Krimi-Plzen.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros garantiu, esta segunda-feira, que está a acompanhar o caso do estudante.

Tomás Alcaravela, estudante do curso de Medicina, de 20 anos, não será visto, segundo colegas e amigos, desde as 05h00 da madrugada de sábado. Tomás foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua. De manhã já não se encontrava no local e nunca mais foi visto.