Tem notas de escudos por trocar? Banco de Portugal faz troca até fevereiro de 2022

A última série de notas de escudos produzida, conhecida como "Descobrimentos", pode ser trocada até fevereiro de 2022, seja por correio ou presencialmente, por euros, anunciou o Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira. Ainda existem 11 milhões de notas por trocar, que equivale a um total de 95 milhões de euros.

"[...] 28 de fevereiro de 2022 é o último dia em que estas notas podem ser trocadas, pelo contravalor em euros, no Banco de Portugal e ainda existem cerca de 11 milhões de notas, no valor de 95 milhões de euros, nestas condições", indicou o BdP num boletim.

A troca de notas intactas, danificadas ou mutiladas, pode ser feita na tesouraria do BdP ou através de correio registado com valor declarado. No segundo caso, as notas terão de seguir acondicionadas num envelope, juntamente com os elementos de identificação de proprietário, que, por sua vez, terá que ser colocado dentro de outro sobrescrito remetido ao departamento de emissão e tesouraria do supervisor financeiro.

Caso as notas estejam incompletas ou danificadas, o proprietário tem que apresentar, pelo menos, um fragmento com 75% da nota ou um conjunto de fragmentos que, por justaposição, perfaça essa mesma percentagem.

De acordo com o boletim do BdP, "em 28 de fevereiro de 2002, data em que deixaram de poder ser utilizadas em pagamentos, estavam na posse do público 15,1 milhões de notas desta série, tendo apenas 24% e 40%, respetivamente, dessa quantidade e valor retornado ao Banco de Portugal até ao final de outubro de 2021".