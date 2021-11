Homem em fuga depois de partilhar vídeos a agredir mulher no Entroncamento

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está à procura de um homem que partilhou, nas redes sociais, vários vídeos e imagens a agredir uma mulher, no Entroncamento, Santarém. Ao tomar conhecimento dos vários registos que mostravam a mulher gravemente ferida, a força de segurança deslocou-se de imediato à habitação onde estava a ocorrer o crime, na madrugada do dia 7 de novembro.

Segundo um comunicado da PSP, os polícias encontraram a vítima - uma mulher de 30 anos - "com vários ferimentos vísiveis na face", tendo recebido assistência médica no local e depois sido encaminhada para o Hospital de Abrantes.

As imagens chegaram às redes sociais, depois de a ativista e colunista do Nascer do SOL Francisca de Magalhães Barros partilhar os vídeos, que chegaram através de uma amiga da vítima, que recebeu as provas de um conhecido do agressor.

A força de segurança não conseguiu intercetar o suspeito, que se encontra agora em fuga. O homem está "devidamente identificado por esta Polícia", dado que existem registos "anteriores de processos de violência doméstica entre este mesmo casal", ocorridos em 2020 e no início de 2021. Estes já tinham sido "devidamente comunicados à Autoridade Judiciária competente".

Foi elaborado um "plano de segurança" para a mulher, que também está a acompanhar de perto a vítima. O caso foi remetido ao Departamente de Investigação e Ação Penal de Tomar.