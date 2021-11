Polónia receia gigantesca vaga de migrantes vinda da Bielo-Rússia

Um vídeo foi divulgando mostrando centenas de pessoas perto de uma cerca de arame farpado, pela qual alguns tentaram forçar a passagem. O governo polaco convocou, entretanto, uma reunião de crise e colocou 12.000 soldados em serviço na fronteira. A Polónia acusou a Bielo-Rússia de empurrar os migrantes em direção à fronteira, descrevendo-a como uma atividade hostil.

Polónia, Lituânia e Letônia dizem que houve um aumento no número de pessoas que tentaram penetrar as suas fronteiras ilegalmente vindos da Bielo-Rússia nos últimos meses. Muitos deles vieram do Médio Oriente e da Ásia.

A União Europeia acusa o autoritário presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de facilitar o influxo em retaliação às sanções. As condições para os migrantes na fronteira serão de tal modo degradantes e hostis que, em certos casos, se revelaram mortais, e, neste momento, teme-se pela segurança dos migrantes por causa do inverno que, naquela região, atingem temperaturas abaixo de zero.

Enquanto são sumariamente expulsos da Polónia e a Bielo-Rússia se recusa a permitir que os migrantes regressem, as pessoas estão presas e a a congelar nas florestas da polacos, tendo várias morrido de hipertermia.