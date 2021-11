Von der Leyen vai ser recebida por Biden na Casa Branca esta quarta-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai ser recebida pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca, em Washington, na próxima quarta-feira, anunciou hoje o executivo comunitário.

O anúncio foi feito durante a conferência de imprensa diária da Comissão, com a porta-voz Dana Spinant a adiantar que Von der Leyen e Biden deverão abordar "um leque alargado de questões", no quadro da parceria entre a União Europeia e os Estados Unidos.

A porta-voz recordou que Ursula von der Leyen "já teve uma série de discussões com o Presidente Biden ao longo dos últimos 10 dias", designadamente à margem das reuniões do G20 (as 20 maiores economias do mundo), em Roma, e da Conferência da ONU sobre o Clima (COP26) que decorre em Glasgow, devendo a reunião de quarta-feira constituir uma nova oportunidade para os dois líderes abordarem matérias de interesse comum, incluindo questões comerciais e do combate à pandemia da covid-19.