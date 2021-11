Famoso designer alemão mata filho de três anos em Grândola e depois suicida-se

O corpo de um homem de 44 anos e do filho de 3 foram encontrados na localidade de Mosqueirões, em Grândola, durante a manhã de domingo por caçadores e populares.

De acordo com as autoridades, o homem - Clemens Weisshaar, um famoso designer alemão - terá morto o filho - Tasso -, incendiado o seu veículo com a criança lá dentro, tendo depois dado um tiro a si próprio.

Clemens teria uma relação conturbada com a mãe do filho, a estilista britânica Phoebe Arnold, e terá alegadamente ido buscar o filho, ficando de o entregar no início da semana passada, o que nunca chegou a acontecer.

Depois de Clemens ter ido buscar Tasso e nunca mais ter voltado, Phoebe deu o alerta às autoridades.

Clemens e Phoebe estavam juntos há cinco anos e tinham decidido separar-se em julho deste ano, reporta o Internewcast. A estilista, que ficou responsável pela guarda do filho, morava em Lisboa e o alemão tinha um escritório em Grândola.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, não tendo, para já, emitido qualquer comunicado.