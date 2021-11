“Um velho casarão apodrece no coração de uma aldeia rasgada ao meio por uma estrada onde os carros já não param. Durante a ditadura, o edifício foi o mais progressista seminário católico português. António, vizinho da frente, cresceu e formou família à sua sombra. Desde a saída dos padres dominicanos, é o seu mais fiel caseiro — guardião dos fantasmas, memórias e corredores despidos de vida. Há anos abandonado, o antigo epicentro da terra poderá estar agora na mira de uma nova vida”. É esta a sinopse do filme OCasarão, da autoria do realizadorFilipe Araújo, sobre o Seminário Dominicano de Aldeia Nova que, em tempos, foi um polo social e cultural em Leiria e, hoje em dia, está a definhar. “Não raras vezes, para me adormecer, o meu pai efabulava a partir de histórias reais do seu passado. De todas, a mais enigmática, tinha como cenário um território povoado por miúdos e homens de branco. Uma enorme casa sem eletricidade nem águas correntes, entalada num vale rodeado de florestas. Foi depois da sua morte que uma inexplicável pulsão me conduziu até esse lugar”, escreveu o antigo jornalista que, no dia 18 de novembro, verá OCasarão, a sua última obra, a estrear nas salas de cinema. “Depois de fazer o filme, sinto que não fui eu que lhe ofereci esta prenda, mas sim ele a mim”, diz sobre o pai, antigo seminarista já falecido a quem o filme é dedicado.

Iniciou o seu percurso profissional no jornalismo.

Sim, foi a minha primeira vida. Tirei o curso de Comunicação Social e, na altura, consegui, no final do primeiro ano, um estágio no já extinto jornal A Capital. Acabei por ficar, estava na editoria dos Espetáculos, e mantive-me como colaborador do jornal ao longo do curso. Depois passei também pelo Canal de Notícias de Lisboa (CNL), ainda antes de terminar a licenciatura, e, quando fui de Erasmus para Roma, aproveitei e trabalhei também como correspondente. Cheguei a escrever para a Visão, o Jornal de Letras, etc. Estagiei na Rai (Radiotelevisione Italiana) porque fui aluno de um professor que era vice-diretor do canal e deu-me essa possibilidade. Voltei para Portugal, estavam a aparecer os portais online, fui parar ao Clix, onde se estava a montar uma estrutura editorial, e estive lá ainda uns anos e foi uma fase muito gira e viva da minha vida. No fundo, foi o momento em que senti quase que me pagavam para fazer aquilo de que gostava. Éramos o site oficial dos festivais de verão e estávamos em todo o lado. Tornei-me freelancer e trabalhei um bocadinho por toda a imprensa. Aos poucos, porque acho que sempre tive o bichinho da câmara...

Foi por esse motivo que tirou o mestrado em Realização de Cinema Documental?

Exato. Aliás, durante o confinamento, estive a digitalizar cassetes antigas, de quando era miúdo, e, de facto, já havia essa obsessão pela imagem e a vontade de estar atrás da lente. Aconteceu, na prática, em 2005, com uma brincadeira. Foram duas pequenas histórias: uma feita numa das Ilhas Frísias, na Holanda, em que explorei a vida de um professor da escola primária que tinha como hobbie apanhar garrafas que chegavam com mensagens, através da corrente, e já tinha uma coleção com mais de 200. Trabalhava muito com um dos meus atuais sócios e ele estava a fazer uma história para a Volta ao Mundo. Acompanhei-o, fui apresentado ao tal senhor e acabei por fazer uma curta documental. E, na mesma viagem, fomos à Irlanda. Havia uma história muito curiosa de uma aldeia, basicamente, com um pub apenas em que, para dinamizarem aquilo, como ficava ao lado da fábrica da Pfizer, que produzia o composto ativo para o viagra, inventaram o mito de que os fumos andavam a transformar os homens e que havia um baby boom por causa disso. Entretanto, fui fazer um documentário às Ilhas Selvagens e foi durante o projeto de montagem que fui tirar o mestrado. Fui para Madrid e acabou por ser uma ponte para o primeiro podcast da imprensa portuguesa – o Madrid Expresso – em que narrávamos histórias insólitas e minudências da capital europeia mais próxima de Lisboa. Fazíamos um episódio de três minutos semanalmente e estava a estudar. A partir de 2006, passei para o universo do cinema e do audiovisual mais concretamente. Montei a Bla Bla Bla Media com sócios, a produtora que serviu de chapéu para os projetos todos que têm nascido e está a crescer de forma muito orgânica. É muito pessoal e feliz.

