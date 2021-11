Face à transição verde, o medo do nuclear volta à ribalta

Quando seis barris de aço, recheados de resíduos nucleares alemães e franceses, altamente radioativos, foram transportados do reator de Neckerwestheim, em Baden-Württemberg, para ser deixados na pequena cidade de Gorleben, no norte do país, no distante ano de 1997, a Alemanha praticamente entrou em pé de guerra. Ativistas antinucleares, furiosos, cortaram os carris com serras, queimaram semáforos, bloquearam a rota com barris recheados de excrementos, descrevia a imprensa da época. Um pouco por todo o lado, viam-se graffitis onde se lia “Gorleben soll leben”, qualquer coisa como “Gorleben deve viver”, enquanto mais de 30 mil polícias vindos de toda a Alemanha eram colocados no terreno, na maior operação policial alguma vez realizada no país até então. Deparam-se com centenas de crianças a ocupar as escolas nos arredores de Gorleben, que os agentes planeavam usar como quartel improvisado.

Lá fora, estava uma coligação de ativistas, hippies, pastores protestantes e moradores, furiosos que a sua cidade se tenha tornado o local de armazenamento de resíduos que continuarão a ser perigosos por dezenas, senão centenas de milhares de anos. No meio de toda essa multidão revoltosa estava uma jovem, Annalena Baerbock, desde cedo levada pelos pais aos protestos contra o nuclear em Gorleben. “Sim, havia canhões de água lá”, recordou a atual líder dos Verdes, citada pela New Statesman. “Mas depois da manifestação íamos para casa e comíamos bolo”, acrescentou Baerbock, cujo partido está com um pé dentro do próximo Executivo alemão, que deverá precisar dos votos dos verdes.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.