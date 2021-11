Gripe e covid-19. Debaixo de críticas, DGS garante que vacinação vai acelerar

Depois de o bastonário da Ordem dos Médicos ter-se demonstrado preocupado com a diminuição do ritmo da vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal, pedindo uma resposta à Direção Geral da Saúde (DGS) e associando este atraso à falta de um rosto que assuma o plano de inoculação, a diretora-geral da Saúde foi direta: “Vão ter que se habituar ao meu”.

Em declarações à SIC, Miguel Guimarães começou por lembrar que o prazo previsto para a administração das terceiras doses da vacina contra o novo coronavírus, nos idosos com idade igual ou superior a 65 anos, era o dia 19 de dezembro, no entanto, o bastonário acredita que a meta já não será alcançada. Porém, Graça Freitas avançou que “para entrarmos neste inverno bem temos que levar duas vacinas”, referindo-se à vacina da gripe que está a ser administrada em conjunto com a da covid-19, esclarecendo que alguém que esteja elegível para a vacina da gripe mas que ainda não possa ser inoculado contra o novo coronavírus, não precisa de esperar por esta última. “Uma vacina não empata a outra”, frisou.

No final da tarde deste domingo, em comunicado enviado aos órgãos de informação, a DGS elucidou que “entende ser prioritária a vacinação contra a gripe, tendo sido já vacinadas cerca de 811.000 pessoas, das quais quase 271.000 nas farmácias, e estando aproximadamente 350.000 agendadas para os próximos dias”. Deste modo, garantiu que o processo “vai acelerar” a partir de hoje, acrescentando que “os utentes elegíveis para a dose de reforço da covid-19 têm sido convocados, essencialmente, para a vacinação conjunta gripe/covid-19”.

Naquilo que diz respeito aos 1.500.000 utentes – idade igual ou superior a 65 anos e completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias, assim como os doentes mais novos que sofrem de imunossupressão e que sejam habilitados pelo seu médico através de uma declaração eletrónica – que estarão elegíveis para a dose de reforço até dezembro, sabe-se que aproximadamente 840.000 estavam elegíveis à data de ontem, estando vacinados 351.000, isto é, 42%. Dos restantes, 35.000 serão vacinados nos próximos dias.

“A DGS recorda que a vacinação contra a gripe e a covid-19 é essencial para minimizar o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2 e do vírus da gripe, e para diminuir a ocorrência de doença grave. A vacinação é muito importante especialmente nesta altura do ano, em que é expectável a co-circulação de vários vírus respiratórios e em que se poderá verificar igualmente o impacto das temperaturas baixas na saúde da população”, lê-se no texto, sendo que, em entrevista, ontem, ao Primeiro Jornal da SIC, a responsável da DGS realçou, referindo-se à covid-19, que “a gravidade da doença não é grande” neste momento. Graça Freitas considera que tal se deve à elevada taxa de vacinação, contudo, é necessário manter esta eficácia e, por isso, incentivou os mais idosos a receberem a terceira dose: “Façam-no, para chegar ao Natal mais protegidos do que estão”. “É um ritmo muito baixo, um problema grave, que começou a ocorrer depois da saída do coordenador da task force [Almirante Gouveia e Melo]”, declarou, à sua vez, o bastonário, falando ao Correio da Manhã, adicionando que “a vacinação está órfã” desde a saída de Gouveia e Melo.

Naquilo que concerne a covid-19, 86% da população tem a vacinação primária completa, sendo que o número de pessoas com terceira dose ou dose adicional de vacina contra se situa nas 351 mil. 811 mil portugueses têm a vacina contra a gripe e o total de vacinas em co-administração é de 221 mil.

Autoagendamento das vacinas para maiores de 70 anos A partir desta segunda-feira, o autoagendamento das pessoas com 70 ou mais anos já está disponível. Este decorrerá por meio do Portal COVID-19, onde é possível agendar a administração das duas vacinas em simultâneo. “No entanto, no Centro de Vacinação, o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas”, informou a DGS, acrescentando que os utentes continuarão a ser convocados por SMS para a co-administração ou somente para a toma da vacina contra a gripe. As pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de Casa Aberta e terão a possibilidade de pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 e/ou com a vacina contra a gripe. “Antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência”, lembrou a DGS.