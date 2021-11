Miguel Oliveira não volta a ser feliz no Algarve ao cair a duas voltas do fim da corrida

Miguel Oliveira sai infeliz do Grande Prémio de Portugal de Moto GP, no Autódromo Internacional do Algarve, este domingo. A duas voltas do fim, o piloto espanhol Iker Lecuona, que ao tentar ultrapassar, 'varreu' Miguel Oliveira, no momento em que estava em décimo lugar na prova, depois de ter partido da 17.ª posição da grelha.

O 'Falcão' português está consciente e já regressou ao paddock.

Com a indicação da bandeira vermelha, a corrida foi interrompida e atribuída a vitória ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que partiu da 'pole position' no Algarve, liderando a corrida do início ao fim. O piloto da Suzuki Joan Mir ficou em segundo lugar e Jack Miller, da Ducati, em terceiro.